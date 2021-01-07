СМИ: взрывное устройство нашли у Капитолия

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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На территории Капитолия, здания Конгресса США в Вашингтоне, было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом NBC News сообщили несколько сотрудников американских правоохранительных органов.

По словам правоохранителей, взрывное устройство было найдено за пределами здания.

Как пишет газета The New York Times, оно уже было обезврежено.

Ранее стало известно, что сторонники Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При это Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными». По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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