NBC: демократ Уорнок побеждает на выборах в сенат США от Джорджии

Представитель Демократической партии США Рафаэль побеждает во втором туре выборов в американский сенат от штата Джорджия, сообщает телеканал NBC.

На данный момент подсчет голосов продолжается, Уорнок набирает 50,5%, его соперница Келли Леффлер, представляющая республиканцев, – 49.5%. По прогнозу канала, победу в штате одерживает демократ.

При этом на второе место в сенате от Джорджии претендуют демократ Джон Оссофф и республиканец Дэвид Пердью, в настоящее время они набирают по 50% голосов.

На данный момент республиканцы занимают 50 из 100 мест в сенате, демократы – 48. Победа представителей Республиканской партии в Джорджии позволит им сохранить контроль над верхней палатой конгресса, при победе демократов места в сенате разделятся между партиями поровну и решающий голос в вопросах законодательной повестки будет принадлежать избранному вице-президенту Камале Харрис, которая представляет демократов.

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