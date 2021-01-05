Посол Нидерландов заявил об «огромной разнице» между Россией и Украиной

Чрезвычайный посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол в интервью агентству УНИАН заявил, что между Россией и Украиной есть огромная разница.

«Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: «А какая разница между Украиной и Россией?». Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово — свобода», — сказал он.

По его словам, на Украине есть «легкий хаос» и неизвестно, что будет завтра. Тем не менее, в стране также есть «радость, желание перемен, инициатива».

Дипломат призвал украинцев беречь и защищать это.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинский дипломат пообещал устроить России Афганистан в случае войны

— На Украине инициировали сбор подписей за регистрацию «Спутника V»

— Песков: Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести Украине