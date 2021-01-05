Песков: после критики Путина «жить не хочется»

После критики президента России Владимира Путина «жить сразу не хочется». Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Представитель Кремля признался, что иногда сталкивался с очень жесткой критикой главы государства.

«Не хочется. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да», — сказал Песков.

По его словам, иногда Путин может позвонить и осудить его высказывания.

Ранее Песков рассказал о подходе президента в вопросе взаимодействия с Украиной.