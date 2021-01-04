Администрация Байдена намерена договариваться с Россией по ДСНВ

Новая администрация США планирует договариваться с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил советник избранного президента Джейк Салливан в эфире CNN.

По его словам, продление этого договора отвечает интересам Вашингтона, поэтому новая администрация немедленно займется данным вопросом.

Салливан выразил уверенность, что Россия и США «смогут продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие».

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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