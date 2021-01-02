Глава Крыма предрек Украине потерю ряда областей

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что бандеровская и русофобская идеология приведет к тому, что из состава Украины выйдут как минимум юго-восточные области. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что республика Крым не хотела, не могла и не стала оставаться в составе «бандеровской и русофобской» Украины. Аксенов считает, что «здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке», поэтому потеря Украиной ряда других областей неизбежна. По его словам, Киев делает все возможное, «чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым».

Глава Крыма при этом отметил, что Донбасс «отстоял свое право быть частью русского мира» с «оружием в руках».

Аксенов также назвал факельное шествие, которое прошло в пятницу, 1 января, в честь 112-летия со дня рождения Бандеры «нацистским шабашем». По его мнению, бандеровщина является «смертельной заразой», губящей Украину.

«Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», — написал глава Крыма.

Аксенов считает, что украинский нацизм стал инструментом как разрушения страны, так и полного подчинения внешним игрокам. Это, как думает он, «закономерно», так как «идеология не выросла на украинской земле и была, как искусственный вирус, создана в идеологических «лабораториях» и занесена с Запада».

«Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой», — подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что в свою очередь бандеровщина обязательно отправится «на свалку истории».

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