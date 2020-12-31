Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к жителям страны.

Первыми поздравление главы государства увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступает в 15:00 мск.

В своем обращении Путин отметил, что уходящий год был трудным для россиян: с тревогами, с материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей.

По словам президента, при этом 2020 год был связан и с надеждами на преодоление трудностей, с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества.

Глава государства отметил, что россияне достойно прошли этого год, «как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков».

Он выразил уверенность, что вскоре все трудности останутся позади, будет восстановлена нормальная жизнь.

«И с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Путин будет отмечать Новый год.