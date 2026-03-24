У россиян увеличивается популярность витамина D

«Известия»: в России растет употребление витамина D
Россияне во все больших количествах употребляют витамин D. Об этом, ссылаясь на данные маркетингового агентства DSM Group, сообщает газета «Известия».

Так, в прошлом году продажи витамина D увеличились по сравнению с 2024 годом на 22,7%, с 14 млрд рублей до 17,2 млрд рублей. При этом рост в упаковках составил примерно 3,4%.

По мнению экспертов, спрос на витамин усиливает сразу несколько факторов. В частности, появляется всё больше научных данных о роли витамина D в профилактике остеопороза, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. В СМИ и социальных сетях активно обсуждается его польза, а врачи всё чаще уделяют внимание контролю уровня витамина D. В то же время популярность витамина нередко приводит к самолечению. Так, до половины россиян принимают препарат без предварительных анализов и консультации врача.

Эксперты предупреждают, что несмотря на репутацию «безопасного витамина», его избыточное потребление может привести витамина D может привести к гиперкальциемии, нарушениям функции почек и сердечно-сосудистой системы.

В целом рост интереса к витамину D при дефиците его у значительной части населения России является позитивным, но при этом он нуждается в грамотном подходе.

23 марта врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова заявила, что биологически активные добавки (БАДы) могут представлять опасность для здоровья, поскольку они не контролируются так, как обычные лекарственные препараты.

Ранее был развеян популярный стереотип о пользе витамина С.

 
