Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит фактическое лето

Метеорологическое лето придет в Центральную Россию примерно 25 мая, когда среднесуточная температура воздуха стабильно будет превышать 15 градусов. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Терешонок уточнил, что летняя погода почти не зависит от предшествующей весны и зимы. «Зависимость практически отсутствует», — уточнил эксперт.

До этого синоптики рассказали, когда ждать первую весеннюю грозу. Как сообщили в Гидрометцентре России, в марте на территории Москвы и Подмосковья первых весенних гроз не ожидается. В столице, согласно прогнозу, можно ожидать только небольшой дождь, который пройдет 28 марта. При этом в Гидрометцентре сообщили, что на текущей неделе вновь температуры дневные будут превышать норму и соответствовать апрельским показателям. Воздух прогреется до 13-15°C, а ночью возможны заморозки.

23 марта синоптик сообщил, что летом в Москве будет неустойчивая погода, временами будут идти сильные ливни и грозы. Информацию о том, что это лето будет жарким, он также не подтвердил.

До этого синоптик рассказал, что Россию ожидает новый погодный рекорд.