Глава МИД Чокой назначен врио премьера Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду сообщила на своей странице в Facebook, что назначила врио премьер-министра министра иностранных дел страны Аурелия Чокоя.

«Сегодня я подписала указ о назначении временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелия Чокоя», — написала глава государства.

Согласно молдавскому законодательству, президент обязана выбрать врио премьера из числа министров действующего правительства.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные выборы. Он заявил, что будет выполнять обязанности главы кабмина до 31 декабря. Вместе с Кику кабмин покинут вице-премьер, министр финансов, министр экономики и министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

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