Жириновский объяснил свой список возможных преемников Путина

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свой список вероятных преемников президента России Владимира Путина.

На днях политик предположил, кто может занять президентское кресло в 2024 году. По его мнению, главой государства может стать премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава СВР Сергей Нарышкин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Теперь хочу пояснить свою мысль. Это не список людей, один из которых точно будет преемником в 2024 году. Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них», — заявил он в Telegram-канале.

Жириновский отметил, что через 4 года кандидат наверняка будет совершенно другой. Также он не исключил, что в выборах может принять участие и действующий президент.

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