Лукашенко решил «наглухо стоять» в Белоруссии, пока последний омоновец не попросит уйти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не покинет свой пост, пока последний омоновец не скажет ему уходить, передает ТАСС.

«Пока последний омоновец мне не скажет: «Уходи», я буду наглухо стоять в этой стране с вами плечом к плечу, так как и у вас, и у меня, кроме этой страны, ничего нет», — сказал Лукашенко в ходе посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.

Ранее 30 декабря бойцы белорусского ОМОНа вручили Лукашенко высший знак отличия — черный берет «за особые заслуги». Глава государства в свою очередь вручил государственные награды представителям правоохранительных органов и военнослужащим.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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