Лукашенко: попытка других стран возродить нацизм в Белоруссии провалилась

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка возродить нацизм в республике провалилась, несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина», — сказал белорусский лидер.

По его словам, с истечением времени граждане страны поняли, кто в действительности стоял за беспорядками и «рвался к власти».

«Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты», — добавил президент.

Он отметил, что это те люди, которые не сумели другим способом продемонстрировать свою хоть какую-то политическую значимость.

«Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера», — резюмировал Лукашенко.

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