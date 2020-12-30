Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации
Избранный президент США Джо Байден заявил, что использует закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия (властей) по COVID-19», — сказал Байден, выступая в Делавэре.
Ранее Байден привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тысяч — скончались.
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