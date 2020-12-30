Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации

Избранный президент США Джо Байден заявил, что использует закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия (властей) по COVID-19», — сказал Байден, выступая в Делавэре.

Ранее Байден привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тысяч — скончались.

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