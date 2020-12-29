Первый замглавы управделами президента Аброськин освобожден от должности

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Президент России Владимир Путин освободил Николая Аброськина от должности первого заместителя управляющего делами главы государства.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Аброськина Николая Павловича от должности первого заместителя управляющего делами президента Российской Федерации», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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