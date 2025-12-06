На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госуслуги начали рассылать уведомления о домовых чатах в MAX

Россиянам начали приходить уведомления о создании домовых чатов в MAX
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Россияне начали получать от Госуслуг уведомления о создании домовых чатов в мессенджере MAX. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

В сообщениях пользователям сообщается, что для их адреса открыт официальный чат, к которому предлагается присоединиться.

В уведомлениях подчеркивается, что такие чаты — безопасные и стабильные, а также работают даже при блокировке интернета. В плюсах указали, что ссылка на них не меняется при смене управляющей компании. Пользователям указывают, что единый домовой чат должен заменить разрозненные переписки в других сервисах и упростить получение обновлений о жизни дома.

12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса заявил, что до конца текущего года в MAX должны быть созданы чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в стране.

При этом в Госдуме отметили, что вопрос о принудительном подключении жителей многоквартирных домов к чатам в мессенджере MAX пока не рассматривается.

Ранее Минцифры дополнило «белый список» сайтов на случай отключения интернета.

