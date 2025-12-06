На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС признали правомерность критики США в свой адрес

Каллас заявила, что США в чем-то правы, критикуя ЕС в доктрине нацбезопасности
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на форуме в Катаре, комментируя новую доктрину национальной безопасности США с критикой Европы, заявила, что Соединенные Штаты «в чем-то правы», передает РИА Новости.

По ее словам, в доктрине США есть много критики.

«Но я думаю, что кое-что из этого верно», — сказала глава евродипломатии.

По мнению Каллас, Соединенные Штаты правы в части, где критикуют несамостоятельность ЕС и необходимость для Европы брать на себя ответственность за собственную безопасность.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.

