В Ленобласти отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен на территории Ленинградской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал он.

Утром 6 декабря в Ленинградской области был объявлен сигнал опасности по БПЛА. Он добавил, что над Киришским районом уничтожено несколько дронов.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 декабря силы ПВО уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами России.

SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины использовали для удара БПЛА типа «Лютый».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.