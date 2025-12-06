На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти отменили режим воздушной опасности

Губернатор Дрозденко: в Ленобласти отменили режим воздушной опасности
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Режим воздушной опасности отменен на территории Ленинградской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал он.

Утром 6 декабря в Ленинградской области был объявлен сигнал опасности по БПЛА. Он добавил, что над Киришским районом уничтожено несколько дронов.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 декабря силы ПВО уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами России.

SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины использовали для удара БПЛА типа «Лютый».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами