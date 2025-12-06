На западе Украины начались перебои с электроснабжением

Перебои со светом наблюдаются во Львовской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Перебои со светом начались в Ровно», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Сирены сработали в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

До этого на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровске, в подконтрольной ВСУ части Запорожской и в Винницкой областях Украины.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, который находится в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города пишут о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

Ранее система ПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России.