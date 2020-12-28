Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В ходе диалога стороны обменялись новогодними поздравлениями. Кроме того, лидеры стран пожелали народам счастливого Нового года.

Остальные подробности переговоров не уточняются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию армии Китая

Меркель обсудила разработку вакцины от COVID-19 в разговоре с Си Цзиньпином

Россия и Китай провели успешное патрулирование стратегической авиацией