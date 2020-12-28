Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
В ходе диалога стороны обменялись новогодними поздравлениями. Кроме того, лидеры стран пожелали народам счастливого Нового года.
Остальные подробности переговоров не уточняются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию армии Китая
— Меркель обсудила разработку вакцины от COVID-19 в разговоре с Си Цзиньпином
— Россия и Китай провели успешное патрулирование стратегической авиацией