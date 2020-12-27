Путин собирается работать в новогодние праздники
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин не будет прерывать свою работу в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, в праздничные дни президент проведет рабочие встречи и совещания. При этом крупных мероприятий не запланировано.
«Он никогда не прерывается на какие-то праздники», — отметил Песков.
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