50% американцев назвали президентство Трампа «провалом»

Американцы выразили мнение по отношению к президентскому сроку действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает USA Today.

Половина опрошенных заявила, что считает президентский срок республиканца «провалом».

При этом они также отметили, что политику следует принять участие в церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, поскольку этим он покажет стремление к мирной передаче власти.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сторонники Трампа анонсировали его «вторую инаугурацию»

— Трамп выступил за назначение спецпрокурора для проверки итогов выборов

— В конгрессе США рассказали о «коррупционной схеме» Трампа