Shaman вышел в свет без обручального кольца

«КП»: певец Shaman выступил без обручального кольца.
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) вышел в свет без обручального кольца. Об этом сообщает kp.ru.

Shaman выступил без кольца на XIII премии «Звезды Дорожного радио». Он спел композицию «Прямо по сердцу».

«При этом внимательные поклонницы заметили: только что женившийся артист был без обручального кольца. Может, спрятал под перчатки, а может – украшения ему просто мешают в работе. За кулисами тему обходили молчанием», — заявил корреспондент издания.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

В ноябре Дронов рассказал kp.ru, что, вероятнее всего, его свадебное торжество с Екатериной Мизулиной пройдет в кругу близких. На вопрос, будет ли пышная свадьба, артист ответил: «Поживем — увидим». Исполнитель уточнил, что пара не планирует никаких «шумных историй».

При этом свадебное путешествие, по его словам, уже фактически началось, поскольку на данный момент знаменитости активно гастролируют вместе по России.

Ранее Shaman возмутился вопросом о будущих детях с Мизулиной.

