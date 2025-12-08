В Волгограде жильцам разрешили вернуться в поврежденные при атаке дронов дома

Жильцам домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников на Волгоград, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«Двум семьям, проживающим в помещениях, получивших наибольшие повреждения предоставлена возможность разместиться в помещениях маневренного фонда», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что на время ликвидации последствий атаки дронов в школе №3 подготовили пункт временного размещения. Для жителей поврежденных домов там подготовили спальные места и горячее питание, отметили в мэрии.

В ночь на 8 декабря дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников в небе над Волгоградской областью. Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, обломки одного из дронов упали недалеко от жилых домов в Тракторозаводском районе Волгограда. Из-за этого здания получили повреждения — в них оказались выбиты окна, уточнила мэрия города.

Ранее в Ростовской области после воздушной атаки выявили повреждение медицинского учреждения.