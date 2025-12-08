В Петербурге исламиста уличили в сотрудничестве с украинскими террористами

В Петербурге исламиста обвинили в участии террористической организации с Украины

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об участии в украинской террористической организации в отношении исламиста Максима Байдака. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в отношении Байдака, известного также как «Салман Север», возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и незаконного вооруженного формирования», — передает агентство слова собеседника.

Байдак был задержан в августе 2013 года. Будучи участником радикальной «Национальной организации русских мусульман», он был обвинен в оправдании терроризма в связи с размещенной им статьей в интернете, однако смог покинуть территорию России и был объявлен в международный розыск.

По данным следствия, радикал некоторое время находился в Турции, где публично поддерживал исламистов, однако в 2015 году он переехал на Украину, став частью исламистского крыла националистических группировок. Вооруженное формирование, собранное из участников этих группировок, в конечном итоге вошло в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), заключил источник ТАСС.

