Россиянам объяснили, кто должен оплатить лечение в случае травмы на корпоративе

Если вы получили травму на новогоднем корпоративе, то в вопросе того, кто виноват и ответит за это, все решает один важный юридический нюанс: был ли этот корпоратив частью рабочей жизни или личным времяпрепровождением. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Константинова, основатель и руководитель юридического агентства Контанта Консалт.

«Если мероприятие инициировано и организовано работодателем (есть приказ, бюджет, речь начальства), то вы находитесь там в статусе работника. Травма в такой обстановке превращается в несчастный случай на производстве. Запускается официальное расследование, а ваше лечение, реабилитация и даже моральный ущерб берет на себя система социального страхования. Вы не просто гость на празднике, а «при исполнении» (ст.ст. 227, 229 ТК РФ)», — объяснила она.

Совершенно иная картина, когда праздником является результат договоренности коллег без какого-либо участия работодателя.

«Шашлыки в субботу на свои средства или столик в ресторане? Увы, любая травма здесь будет считаться бытовой. Больничный оплатят по общим правилам без каких-либо дополнительных компенсаций», — добавила эксперт.

Ваша безопасность на корпоративе не только вопрос личной осторожности, но и документального статуса мероприятия.

«Прежде чем отправиться праздновать, задайте себе вопрос о том, кто там настоящий хозяин праздника. Тогда будет понятно, кто будет платить за последствия», — резюмировала она.

