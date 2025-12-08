На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мурманске суд встал на сторону женщины, купившей квартиру по «схеме Долиной»

Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес решение по спору жительницы Мурманска, которая купила квартиру у жертвы мошенников. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, медработник по имени Марина продала свое жилье за 3,4 миллиона рублей Ларисе. Последняя взяла жилье в ипотеку.

Позже выяснилось, что владелица стала жертвой мошенников и отказалась съезжать. Лариса, в свою очередь, не планировала расставаться с квартирой, поэтому они жили вместе.

Стороны заключили мировое соглашение. Марину обязали выплатить Ларисе не только стоимость квартиры, но и услуг риелтора, правовых услуг, проценты по ипотеке и другое. Всего женщина должна 5,2 млн рублей, на это у нее есть два года.

«Как только у Ларисы на счету будет вся нужная сумма, она должна будет закрыть ипотеку и выехать из квартиры, которая перейдет в собственность Марины», – сообщается в публикации.

По словам пострадавшей хозяйки, она постарается выплатить сумму быстрее.

Ранее россиянам рассказали, как «эффект Долиной» повлияет на новостройки.

