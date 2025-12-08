«Костылева каждый раз меняла школы с негативом»: экс-фигуристка об уходе спортсменки от Плющенко

Чемпионка России среди юниоров 2008 года Катарина Гербольдт заявила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что Евгений Плющенко делал все для фигуристки Елены Костылевой.

«Как может повлиять уход Елены в новую школу? Она уже столько школ поменяла. Каждый раз это было достаточно громко, некрасиво, негативно, я даже не знаю, где она еще не была. Не знаю, остались ли школы или тренеры, о которых от Костылевой не было негативных отзывов. Кажется, что таких не осталось, но я могу ошибаться. Не знаю, сложно ли будет найти Елене нового тренера. Она очень талантливая, хорошая девочка. Это пример, как родители могут все испортить своему ребенку. Я видела, как Плющенко к ней относился, он любил эту спортсменку, делал для нее все», — сказала Гербольдт.

8 декабря мать Елены Костылевой Ирина заявила об отказе от предложений руководства академии и намерении найти для дочери новую школу.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После этого продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии «Ангелы Плющенко».

Ранее сообщалось о том, что Костылева не примет участие в Кубке Первого канала.