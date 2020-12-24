Путин поздравил Алиева с днем рождения

Российский президент Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 59-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении Путин отметил личный вклад главы республики в упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном и выразил надежду, что стороны и далее будут развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях.

Президент РФ также отметил, что Алиев по праву пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, а также что под его руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах.

Российский лидер пожелал Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.