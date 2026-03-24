В Петербурге оштрафовали провайдера за свободный доступ к YouTube

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал местного интернет-провайдера на 250 тыс. рублей за неограниченный доступ пользователей к видеохостингу YouTube. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что штраф назначен компании «Тинко» в размере вдвое ниже низшего предусмотренного санкцией КоАП предела.

«Судья назначила штраф в размере 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Из материалов дела известно, что в декабре 2025 года была проведена проверка компании государственным Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования и выявлен факт доступа к Youtube. Выяснилось, что провайдер нарушил закон «О связи».

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что YouTube сможет возобновить работу в России, если будет соблюдать российские законы. По его словам, аналогичное решение будет касаться компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

18 февраля замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что снятия антироссийских санкций странами Запада недостаточно для возобновления работы YouТube в РФ, поскольку остаются нерешенными некоторые вопросы, в том числе неоплаченные компанией Google штрафы.

Ранее в Роскомнадзоре опровергли сообщения о возобновлении работы YouTube в России.

 
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
