Новый фреймворк российских ученых изменит принципы принятия решений в бизнесе

Ученые Сколтеха разработали новый подход к выбору инновационных технологий, который может изменить принципы принятия решений в инженерии и бизнесе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Современные компании сталкиваются с парадоксом: внедрение передовых технологий — например, биосенсоров или энергоэффективных чипов — может как обеспечить конкурентное преимущество, так и привести к провалу. При этом традиционные методы оценки чаще рассматривают новшества как риск, а не как источник возможностей.

Новый подход PoLaRis предлагает оценивать технологии сразу по трем параметрам: потенциалу прорыва (Leap), обучению (Learning) и риску (Risk). Такой баланс позволяет учитывать не только возможные угрозы, но и ценность знаний, которые компания получает в процессе внедрения.

«Традиционные методы системной инженерии склонны видеть в новых технологиях прежде всего риски, а не возможности. Мы хотели изменить этот подход», — пояснила ведущий автор исследования Анастасия Стельвага.

Метод включает два инструмента. Первый — E-PoLaRis — агрегирует оценки экспертов с помощью модифицированного Дельфи-метода. Второй — N-PoLaRis — позволяет количественно оценивать технологии с помощью математических моделей, анализируя архитектуру системы и вклад технологии в ценность продукта.

Подход уже протестирован в разных отраслях — от аэрокосмической промышленности до носимой электроники. В последнем случае ученые оценивали технологии для умных часов, включая энергоэффективные чипы и системы мониторинга стресса.

Результаты показали, что экспертные оценки и математические расчеты хорошо согласуются между собой. Это подтверждает надежность метода и его пригодность для практического применения.

По словам соавтора работы, профессора Клеман Фортин, подход уже заинтересовал индустрию. «Компании используют логику «прорыв — обучение — риск» для принятия инвестиционных решений», — отметил он.

PoLaRis также помогает наглядно увидеть компромиссы между разными технологиями. Например, перспективные, но ещё незрелые решения могут давать высокий потенциал обучения, но сопровождаться повышенными рисками, тогда как более зрелые разработки обеспечивают стабильный рыночный эффект.

Исследователи считают, что новый подход позволит компаниям эффективнее ориентироваться в условиях быстрых технологических изменений. Он помогает выбирать решения не только по принципу работоспособности, но и с учетом их долгосрочной ценности и потенциала развития.

