Матвиенко назвала причину дороговизны билетов в российские театры

Посещение театров должно быть доступно не только состоятельным россиянам, но и менее обеспеченным гражданам — в том числе многодетным семьям и молодежи. Об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с деятелями театрального искусства, передает РИА Новости.

«Надо подумать все-таки, чтобы поход в театр был доступен не только для богатых людей, чтобы он был доступен для молодежи, для семей со средним и маленьким достатком, для многодетных семей и так далее», — поделилась мнением председатель Совфеда.

По ее словам, для воплощения этой идеи органы власти должны скооперироваться с театральным сообществом.

Сейчас доступность театров из-за цен на билеты является больной темой в России, считает Матвиенко. Она связала эту ситуацию с тем, что федеральный и региональные бюджеты не могут обеспечить выделение нужных сумм на постановку новых спектаклей «при нынешних ценах, возможностях» — даже при условии, что их финансово поддержат спонсоры и «донаторы».

«И театры вынуждены зарабатывать и вынуждены поднимать цены», — подытожила Матвиенко.

Она подчеркнула, что российские театры должны сохранять культурное наследие и «не гнаться за дешевым хайпом», чтобы поддерживать свой «высокий авторитет» в глазах российских зрителей.

Ранее стала известна выручка с премьеры спектакля с Юрой Борисовым.

 
Теперь вы знаете
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
