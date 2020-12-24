Стало известно, какие страны причастны к высылке российских дипломатов из Боготы

Правительство Колумбии приняло решение о высылке двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже, основываясь на информации спецслужб США и Великобритании. Об этом информирует колумбийская газета Tiempo со ссылкой на источники в местной разведке.

По данным газеты, американские и британские спецслужбы якобы первоначально обратили внимание на то, что из территории Колумбии отправляется большое количество зашифрованных посланий. Отмечается, что свидетельства, представленные колумбийскому правительству этими службами, повлияли на то, чтобы российских дипломатов выслали из страны.

В среду, 23 декабря, Москва зеркально ответила на высылку российских дипломатов из Боготы: два сотрудника колумбийского посольства в РФ также объявлены персонами нон грата. В южноамериканской стране ранее обвинили сотрудников посольства России в шпионаже.

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