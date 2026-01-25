В Сбере отметили рост числа студентов-инвесторов в 2025 году

Интерес молодежи к фондовому рынку продолжает расти. Об этом рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.

По данным исследования СберИнвестиций, проведенного ко Дню студента, число студентов-инвесторов в 2025 году удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего они покупали облигации. При этом акции молодые люди выбирали активнее, чем клиенты брокера в целом.

«Нам очень приятно видеть энтузиазм, с которым они подходят к инвестиционному процессу. Например, наш прошлогодний молодежный ИнвестЧемп собрал участников из 435 вузов — свыше 11 тысяч человек. В Сезоне биржевых гонок каждый десятый участник был в возрасте до 25 лет», — отметила Кубезова.

Лидерами по числу студентов-инвесторов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, а также Свердловская, Кемеровская, Самарская области, Приморский край, Ростовская и Алтайский край. Большинство инвесторов — юноши; доля девушек составляет 31%.

В 2025 году студенты чаще всего приобретали облигации — на них пришлось 36% чистых вложений. При этом их интерес к акциям оказался выше, чем у остальных клиентов СберИнвестиций: 16% против 13%. В топ-10 самых популярных акций вошли бумаги Сбера, X5, ВТБ, Лукойла, Яндекса, Полюса, Т-Технологий, Ozon, Татнефти и Интер РАО.

Фонды также пользуются спросом — 13% чистых вложений. В отличие от большинства клиентов, которые в 2025 году продавали фонды денежного рынка, студенты продолжали их покупать (5% портфеля).

Ко Дню студента Сбер запустил онлайн-проект «ИнвестФест» с мини-играми, обучающими основам инвестирования: выбору момента для сделки, диверсификации портфеля и другим навыкам.

«У студентов пользуется популярностью и «Гуру рынка» — игра в приложении «СберИнвестиции», в которой нужно правильно угадать движение рынка. С этой задачей справляются 53% молодежи. Мы поздравляем студентов с праздником и окончанием экзаменов и желаем, чтобы их путь на фондовом рынке был ярким и результативным», — добавила КУбезова.

Также 25 января для студентов открыт бесплатный доступ на каток в «Лужниках», где организована специальная зона с призами от СберИнвестиций.