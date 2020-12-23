Рябков: РФ в отношениях с США должна перейти к политике тотального сдерживания

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Москве в отношениях с Вашингтоном стоит перейти к политике тотального сдерживания и избирательного диалога, передает «Интерфакс».

«Российская Федерация должна, на мой взгляд, переходить к двухтрековому подходу», — заявил Рябков.

Первая сторона — это тотальное сдерживание Соединенных Штатов по всем направлениям. Дипломат объяснил это тем, что политика США глубоко враждебна по отношению к России и противоречит ее фундаментальным интересам.

Вторая сторона — это выборочный диалог. Вовлечение США необходимо только по тем сюжетам, которые интересны российской стороне, а не по тем сюжетам, которые интересны только им, сказал Рябков.

По его мнению, эти шаги могут способствовать постепенной нормализации отношений между двумя странами.

Отвечая на вопрос о том, каковы ожидания Москвы от администрации избранного президента США Джо Байдена, Рябков сказал: «Хорошего точно не ждем».

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