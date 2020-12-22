Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус»

Российский президент Владимир Путин подписал закон федеральной территории «Сириус». Докмент был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий закон сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым внесен в Думу в рамках развития поправок в Конституцию страны.

В документе отмечается, что федеральная территория «Сириус» становится новым видом публично-правового образования. Она также обладает экономической самостоятельностью, а также имеет собственное имущество и бюджет.

Органом публичной власти территории становится Совет федеральной территории «Сириус», полномочия председателя которого могут быть прекращены досрочно в связи с утратой доверия президента России.

Сам Совет будет состоять из 17 человек сроком на пять лет. Девять членов органа будут избираться в соответствии с российским законодательством, еще трое будут назначаться главой государства, еще столько же правительством и один — губернатором Краснодарского края.

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