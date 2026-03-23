Названы последствия автоматических штрафов за езду без полиса ОСАГО

«ВСК»: автоматические штрафы за езду без ОСАГО защитят добросовестных водителей
Григорий Сысоев/РИА Новости

Автоматические штрафы за езду без полиса ОСАГО защитят добросовестных водителей, заявил «Газете.Ru» руководитель управления методологии блока розничного страхования Страхового Дома ВСК Михаил Алексеев.

Госдума 17 марта приняла закон, который позволяет в автоматическом режиме фиксировать езду без полиса ОСАГО с помощью камер и выписывать штрафы без участия инспектора. По данным СМИ, при ежедневной фиксации сумма взысканий за месяц может достигать 150 тыс. рублей.

«Эта мера является необходимой и своевременной, поскольку она прежде всего направлена на защиту тех автовладельцев, которые понесли ущерб от водителей, не имеющих полисов ОСАГО. Мы считаем эту меру эффективной и способной сократить на дорогах количество водителей, не имеющих полиса ОСАГО. Если вспомнить, что без полиса ОСАГО вообще нельзя выезжать на дорогу, то мера не выглядит чрезмерной. Такая периодичность штрафа должна мотивировать владельцев безотлагательно заключить полис ОСАГО», — отметил Алексеев.

По его словам, безусловно, на начальном этапе возможны незначительные ошибки в применении штрафов. Но эксперт уверен, что такие ошибки будут быстро устранены и система заработает должным образом. К сожалению, сейчас не редки случаи, когда владельцы машин не уведомляют свою страховую компанию об изменении госномера, что может быть источником будущих проблем, посетовал Алексеев. Хорошая разъяснительная работа позволит дисциплинировать таких автовладельцев, считает эксперт.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании машин в 2026 году.

 
