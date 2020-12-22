Белоруссия в ответ на санкции ЕС расширяет список тех, кому запрещен въезд в республику

Белоруссия в ответ на третий пакет санкций Европейского союза расширяет список тех, кому запрещен въезд в республику и Союзное государство. Об этом заявил во вторник, 22 декабря, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Он отметил, что правительство страны внимательно изучило так называемый третий пакет ограничительных мер и предложило ответные действия на этот пакет.

По его словам, речь идет об увеличении соответствующего персонального списка.

«Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с РФ, — сказал глава МИД республики.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против президента республики Александра Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. В свою очередь Белоруссия заявила о применении ответных мер.

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