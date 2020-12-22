WP: США может предоставить юридическую неприкосновенность принцу Саудовской Аравии

Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о предоставлении саудовскому наследному принцу Мухаммеду бин Салману неприкосновенности в связи с иском о заговоре с целью убийства, передает Washington Post.

В августе бывший офицер саудовской разведки Саад Альджабри обвинил наследного принца Саудовской Аравии в заказе его убийства.

По данным издания, правительство Саудовской Аравии обратилось к Вашингтону с просьбой оградить принца от ответственности в ответ на жалобу Альджабри, и Белый дом якобы рассматривает данный запрос о признании юридической неприкосновенности Салману.

Отмечается, что обеспечение принцу неприкосновенности может привести к снятию с него обвинений в других делах, возбужденных в США. Речь идет, в частности, о деле о гибели обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги, которого в 2018 году саудовские агенты убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста убитого журналиста подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии, обвинив его в причастности к преступлению.