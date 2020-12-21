Путин выбрал состав Госсовета России

Президент России Владимир Путин определил, кто войдет в состав Государственного совета России. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Сам глава государства, согласно документу, станет председателем нового органа. Помимо Путина, в него вошли еще 103 человека, в частности премьер-министр Михаил Мишустин, спикер ГД Вячеслав Володин и спикер СФ Валентина Матвиенко.

Членами структуры также стали лидеры думских фракций, глава и замглавы администрации президента, его полпреды в федеральных округах и главы российских регионов.

Секретарем Госсовета назначен помощник Путина Игорь Левитин, он же вошел в президиум органа. Помимо него, членами президиума стали руководители 27 субъектов страны.

Согласно поправкам к Конституции, статус Госсовета закрепляется в Основном законе страны.

Президент формирует этот орган в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.