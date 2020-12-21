Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов КС

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и членов Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в отношении Светланы Тихановской и членов президиума Координационного совета возбуждено дело о создании экстремистского формирования и руководства им, указано в сообщении.

Кроме того, заведены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Уголовные дела переданы в центральный аппарат белорусского Следственного комитета.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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