Путин возглавил Госсовет России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин возглавил Государственный совет РФ, следует из его указа, опубликованного на портале правовой информации.

Данный документ утверждает состав государственного органа, в него вошли 104 человека.

Помимо главы государства, который стал председателем Госсовета, в состав структуры включены глава правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и Совфеда — Валентина Матвиенко.

Кроме того, в Совфед вошли лидеры думских фракций, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах.

Членом нового органа также стал глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и помощник президента Игорь Левитин.

Другим указом Путин утвердил состав президиума Госсовета, в него вошли 28 человек.