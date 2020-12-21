Путин возглавил Госсовет России

Президент России Владимир Путин возглавил Государственный совет РФ, следует из его указа, опубликованного на портале правовой информации.

Данный документ утверждает состав государственного органа, в него вошли 104 человека.

Помимо главы государства, который стал председателем Госсовета, в состав структуры включены глава правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и Совфеда — Валентина Матвиенко.

Кроме того, в Совфед вошли лидеры думских фракций, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах.

Членом нового органа также стал глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и помощник президента Игорь Левитин.

Другим указом Путин утвердил состав президиума Госсовета, в него вошли 28 человек.