Центробанк пошел на уступки МФО из-за требования по биометрии

Центробанк разрешил МФО учитывать онлайн-займы в активах до 2027 года

Банк России планирует разрешить микрофинансовым организациям (МФО) включать в расчет собственного капитала займы, полученные от связанных с ними микрокредитных компаний (МКК). Проект соответствующих изменений опубликован на сайте регулятора.

«Микрофинансовая компания вправе включать в состав финансовых активов <...> требования по заключенным с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года договорам потребительского онлайн-микрозайма, права требования по которым приобретены <...> у связанной микрокредитной компании», — указано в проекте поправок.

В пояснительной записке к документам указывается, что данные послабления призваны облегчить адаптацию МФО к обязательной идентификации клиентов с использованием биометрических данных при выдаче онлайн-займов.

Поправки будут внесены в два одноименных указания Центробанка. Действующее в настоящий момент утратит силу 1 октября, а новое, вступающее в силу с этой же даты, установит срок действия льготного режима учета онлайн-займов в капитале.

