Обаму обвиняют в «унижении» Евросоюза

Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» «унизил» Европейский союз, указав на его неразрешимые противоречия, пишет издание Express.

«ЕС переживает, возможно, величайший кризис доверия в своей истории», – отмечает издание.

Express поясняет, что сам факт выхода Великобритании из ЕС является ударом по имиджу Брюсселя. Кроме того, продолжаются споры стран-членов блока по вопросам фонда по восстановлению от последствий пандемии COVID-19. На фоне этого Обама своей «убийственной» оценкой «всадил нож» в тело Евросоюза, считает издание.

В своей книге Обама пишет, в частности, что греческий долговой кризис после финансового краха 2008 года «обнажил нерешенные противоречия, лежащие в основе многолетнего марша Европы к большей интеграции». В этот период европейские лидеры пытались «убедить своих избирателей в том, что имеет смысл выручить группу иностранцев», отмечает экс-президент.