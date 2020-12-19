Трамп вновь заявил о проигрыше Байдена на президентских выборах в США
Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его противник демократ Джозеф Байден проиграл президентские выборы в стране.
В своем Twitter он написал, что Байден проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Однако оппонент, по его словам, поспособствовал вбросу сотни тысяч голосов в каждом из штатов.
«Он не выигрывал выборы. <...> Политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками!» — подчеркнул политик.
14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а Трампа — 232.
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