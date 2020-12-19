США закрывают консульства во Владивостоке и Екатеринбурге не из-за коронавируса

США закрывают консульства во Владивостоке и Екатеринбурге не из-за пандемии коронавируса и эпидемиологической ситуации в России. Об этом заявили в диппредставительстве Соединенных Штатов в РФ, передает РИА «Новости».

«Решение госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что несмотря на то, что решение не имеет отношения к эпидемии, продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения.

Ранее сообщалось, что генконсульство США во Владивостоке закроется, а в Екатеринбурге приостановит работу.

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