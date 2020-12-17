Путин счел провокацией вопрос о вмешательстве хакеров в американские выборы

Президент России Владимир Путин назвал провокацией вопрос о роли российских хакеров в проведении выборов в США, который задал главе государства генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров в ходе ежегодной пресс-конференции.

Он заявил, что российские хакеры не помогали избираться нынешнему американскому президенту Дональду Трампу и не вмешивались во внутренние дела этой страны.

«Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация», — прокомментировал Путин вопрос Шнурова.

Президент добавил, что якобы имевшее место вмешательство русских хакеров в выборы в США является домыслом и поводом к ухудшению отношений между российской и американской сторонами.

В заключение Путин добавил, что такие заявления — это повод для непризнания легитимности действующего американского лидера.