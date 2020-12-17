Путин пообещал сделать прививку от коронавируса
Анна Светлова
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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал привиться от коронавирусной инфекции, когда вакцинация будет доступна для граждан его возраста.
«До таких как я, вакцины еще не добрались. Я человек законопослушный. И я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал глава государства.
При этом российский лидер порекомендовал всем гражданам привиться от коронавируса. Он заявил, что отечественный препарат эффективен и безопасен.
По словам Путина, именно массовая вакцинация позволит создать общенациональный иммунитет.
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