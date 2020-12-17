Путин пообещал сделать прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал привиться от коронавирусной инфекции, когда вакцинация будет доступна для граждан его возраста.

«До таких как я, вакцины еще не добрались. Я человек законопослушный. И я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал глава государства.

При этом российский лидер порекомендовал всем гражданам привиться от коронавируса. Он заявил, что отечественный препарат эффективен и безопасен.

По словам Путина, именно массовая вакцинация позволит создать общенациональный иммунитет.

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