У Макрона выявили коронавирус
Бернст Ю.
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У президента Франции Эммауэля Макрона выявили коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Там рассказали, что диагноз был поставлен на основе теста RTPCR, который проводится при появлении первых симптомов.
«В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней», — добавили в Елисейском дворце.
В пресс-службе уточнили, что глава государства продолжит работать удаленно.