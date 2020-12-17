У Макрона выявили коронавирус

У президента Франции Эммауэля Макрона выявили коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Там рассказали, что диагноз был поставлен на основе теста RTPCR, который проводится при появлении первых симптомов.

«В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней», — добавили в Елисейском дворце.

В пресс-службе уточнили, что глава государства продолжит работать удаленно.