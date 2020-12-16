Экс-советница Трампа дала Байдену совет по поводу отношений с РФ
Избранному президенту США Джо Байдену не следует повторять ошибок бывшего американского лидера Барака Обамы в отношениях с Россией, заявила экс-помощница президента США Дональда Трампа, бывший директор Белого дома по Европе и РФ Фиона Хилл. Об этом пишет газета The New York Times.
Она считает, что Байдену нужно придерживаться иного подхода к Москве.
По словам Хилл, Обама «очень пренебрежительно» относился к России, называл ее «региональной державой».
«Они (администрация Обамы. — «Газета.Ru») не хотели думать о России слишком много», — заявила Хилл.
Экс-помощница Трампа подчеркнула, что мир уже «полностью изменился» с момента президентства Обамы. Хилл также убеждена, что Байдену и его администрации «придется думать иначе».
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.
В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.
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